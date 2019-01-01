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وزيرة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على الطبيب نزيه عابد

الخميس 08 أغسطس 2019 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على الطبيب نزيه عابد


رام الله / سما /

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، اعتداء مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بالخليل على الطبيب نزيه عابد.

وقالت كيلة، "إن هذا الاعتداء الذي تم تحت أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تكامل الأدوار ما بين الطرفين لإيذاء الفلسطينيين وإلحاق أكبر ضرر ممكن بحقهم".

وشددت الوزيرة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية شعبنا من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يميز بين كبير أو صغير ولا بين شجر وحجر في حربه على شعبنا.

يذكر ان الطبيب عابد، ادخل إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج حيث يعاني من إصابات في الرأس والأطراف العلوية، نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتحطيم سيارته بالحجارة.

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