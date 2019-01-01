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رئيس الكنيست الإسرائيلي: "أبو مازن شريك في التعاون الأمني الإسرائيلي"

الخميس 08 أغسطس 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست الإسرائيلي: "أبو مازن شريك في التعاون الأمني الإسرائيلي"


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الخميس، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، رداً على مقتل الجندي الإسرائيلي، دفير سوريك.

وقال ادلشتاين خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه يرسل تعازيه لعائلة سوريك، وأضاف "إنه من المستحسن التحرك نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية على تجمعاتنا، لتوضيح أن الإرهاب لن يطردنا من بلداتنا، وآمل بعد الانتخابات تشكيل حكومة للقيام بذلك، لأنني اعتقد ان الوقت قد حان للتقدم في هذه الخطوة".

وأضاف "من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يمكننا اقتلاع دوافع أولئك الذين يرتكبون الهجمات ضدنا، لأن منطقهم هو أنهم إذا جعلوا حياتنا صعبة، فسنفكر في الهروب، لذلك علينا اخراج هذه الفكرة من أذهانهم".

وأشار الى ان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "شريك للتعاون الأمني، لكنه يرفض التحركات المدنية، أبو مازن هو خصمًا صعبًا، ولكن بالنظر إلى جميع القيود، نتعاون، ويجب أن يكون شريكا في التعاون الدفاعي لأنه يصب في مصلحته".

وجاءت أقوال رئيس الكنيست الإسرائيلي، بعد أن عثر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على جثة الجندي الإسرائيلي دفير سوريك (19 عاما) ووجد عليها آثار طعنات بمنطقة مفتوحة في "غوش عتصيون" القريبة من الخليل في الضفة الغربية.

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