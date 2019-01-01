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ترامب محذرا ماكرون بخصوص إيران: لا تتحدث باسمنا

الخميس 08 أغسطس 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب محذرا ماكرون بخصوص إيران: لا تتحدث باسمنا


واشنطن /سما/

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران، مؤكّداً أنّ "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إيران في مشكلة مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

وأضاف في تغريدة ثانية "أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها. لا أحد مصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!".

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