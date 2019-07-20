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وفاة شاب متأثرا بجراحه بحادث سير في الخليل

الخميس 08 أغسطس 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرا بجراحه بحادث سير في الخليل


الخليل / سما /

توفي اليوم الخميس الشاب عبيدة الدعاجنة البالغ من العمر 25عام متأثرا بجراحه الخطيرة التي اصيب بها جراء حادث سير تعرض له قبل 3أسابيع جنوب الخليل .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات   بأن الشاب قد تعرض بتاريخ 20/7/2019 لحادث تصادم ما بين مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي يطا والسموع وأصيب في حينها بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي وادخل الى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج " .

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاته مساء اليوم متأثرا بجراحه الخطيرة .و ابلغت النيابة العامة لاستكمال التحقيق في الحادث .

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