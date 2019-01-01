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كشف ملابسات السطو على سوبرماركت برام الله

الخميس 08 أغسطس 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات السطو على سوبرماركت برام الله


رام الله / سما /

كشفت الشرطة والمخابرات العامة والأمن الوقائي ملابسات جريمة سطو مسلح على محل تجاري وقع قبل عدة أيام في رام الله .

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأن صاحب محل تجاري "سوبرماركت" تقدم بشكوى حول قيام شخصان مجهولان بالسطو المسلح على محله قبل أيام  وسرقة مبلغ 130 ألف شيكل وجهاز تسجيل الكاميراتDVR .

 وأضاف ارزيقات انه منذ اللحظة الأولى لتلقي بلاغ السطو تم تشكيل فريق عمل متخصص ومشترك من المباحث العامة والأمن الوقائي والمخابرات العامة للتحقيق في ملابسات عملية السطو.

 ومن خلال إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة المادية والكشف على المكان القي القبض على شخص مشتبه به في السطو وبسماع أقواله أفاد انه نفذ السطو مع شخص أخر والذي تم إلقاء القبض عليه وكان المبلغ المسروق بحوزته وتم ضبط 82542 شيكل و5085 دولار و675 دينار و قطعة السلاح و الملابس والخوذه التي استخدمت بها عملية السطو .
 
وأضاف ارزيقات بأنه تم ضبط المسروقات والشخصين من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

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