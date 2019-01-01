نتنياهو من موقع العملية: سننهي الحساب مع القتلة ومع من ارسلهم

القدس المحتلة / سما /

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس، موقع عملية غوش عتصيون التي قتل فيها جندي إسرائيلي.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن نتنياهو قوله، إن التحقيقات جارية، مشيرا الى أن قوات الأمن والشاباك تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إنهاء الحساب مع جميع "القتلة".

وأضاف: " لذلك ليس لدي أدنى شك في أننا سنلقي القبض على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة المروعة، وسننهي الحساب معهم وكذلك مع من أرسلهم"، وفق حديثه.

واردف قائلا:" لقد فقدنا ابنا عزيزا لعائلة سوريك، قلوبنا مع العائلة التي فقدت الجد أيضًا".