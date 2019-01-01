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بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الخميس 08 أغسطس 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة


غزة / سما/

وصل العديد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية، اليوم الخميس، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع. 

وبحسب المكتب الاعلامي للمعابر، وصل العديد من الوفود و الشخصيات عبر المعبر وهي على النحو التالي:-

الوصول:-
1- وصول السفير الهولندي و وفد المرافق له.
2- وصول وفد طبي من مواطني عرب " 48 " مكون من " 5 " أطباء لاجراء عمليات نوعية في مستشفي الشفاء.

- مغادرة العديد من الشخصيات والوفود عبر معبر بيت حانون وهي على النحو التالي:-

المغادرين:-
1- مغادرة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2- مغادرة حافلة المواطنين المغادرين لجسر الكرامة وتقل " 84 " مواطن.
3- مغادرة السفير الهولندي و الوفد المرافق له.

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