بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

غزة / سما/

وصل العديد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية، اليوم الخميس، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب المكتب الاعلامي للمعابر، وصل العديد من الوفود و الشخصيات عبر المعبر وهي على النحو التالي:-

الوصول:-

1- وصول السفير الهولندي و وفد المرافق له.

2- وصول وفد طبي من مواطني عرب " 48 " مكون من " 5 " أطباء لاجراء عمليات نوعية في مستشفي الشفاء.

- مغادرة العديد من الشخصيات والوفود عبر معبر بيت حانون وهي على النحو التالي:-

المغادرين:-

1- مغادرة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

2- مغادرة حافلة المواطنين المغادرين لجسر الكرامة وتقل " 84 " مواطن.

3- مغادرة السفير الهولندي و الوفد المرافق له.