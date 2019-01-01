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"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة

الخميس 08 أغسطس 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة


جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي المصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

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