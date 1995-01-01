الاحتلال يفرج عن نجلي شهيد وأسير من قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن نجلي أسير وشهيد من مدينة قلقيلية.

فقد تم الإفراج عن الأسير معاذ شريم بعد قضاء عام ويوم ودفع غرامة مالية باهظة، وهو نجل الأسير محسن شريم القابع في الاعتقال الاداري منذ أكثر من عام حيث تم تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، وهو يعاني من عدة أمراض وأمضى أكثر من خمس سنوات في اعتقالات سابقة .

كما تم الافراج عن الأسير مصعب دلال بعد قضاء ثمانية اشهر في الأسر، وهو نجل شهيد الأسر معزوز دلال الذي استشهد داخل السجن في شهر نيسان من عام 1995م نتيجة الاهمال الطبي.