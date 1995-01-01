  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن نجلي شهيد وأسير من قلقيلية

الخميس 08 أغسطس 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن نجلي شهيد وأسير من قلقيلية


قلقيلية / سما /

 أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن نجلي أسير وشهيد من مدينة قلقيلية.

فقد تم الإفراج عن الأسير معاذ شريم بعد قضاء عام ويوم ودفع غرامة مالية باهظة، وهو نجل الأسير محسن شريم القابع في الاعتقال الاداري منذ أكثر من عام حيث تم تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، وهو يعاني من عدة أمراض وأمضى أكثر من خمس سنوات في اعتقالات سابقة .

كما تم الافراج عن الأسير مصعب دلال بعد قضاء ثمانية اشهر في الأسر، وهو نجل شهيد الأسر معزوز دلال الذي استشهد داخل السجن في شهر نيسان من عام 1995م نتيجة الاهمال الطبي.

الأكثر قراءة اليوم

حكاية الطبيب المتهم بـ "التحرش الجنسي" من الألف إلى الياء

تفاصيل جديدة عن الجندي الإسرائيلي المقتول بالضفة

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم

هل تتطور العلاقة بين ليندسي لوهان وبن سلمان وتكون خاتمتها الزواج؟

الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"

الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

الأخبار الرئيسية

عملية عتصيون

تفاصيل جديدة عن عملية عتصيون.. قناة عبرية تكشف آخر التحقيقات بملابسات عملية قتل الجندي دفير

مدرسة

نتائج اجتماع اشتية مع اتحاد المعلمين.. تبكير صرف الراتب بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي

12

تلميح اسرائيلي لمسؤولية حركة حماس عن عملية عتصيون!

كرهينبول يعلن عن افتتاح العام الدراسي لمدارس الاونروا في موعده

20190808113608

تحليل إسرائيلي: قتل الجندي بدأ كعملية أسر تعرقلت وتوقعات بالوصول للمنفذين بسرعة