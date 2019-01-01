تفاصيل جديدة عن عملية عتصيون.. قناة عبرية تكشف آخر التحقيقات بملابسات عملية قتل الجندي دفير

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة عن عملية غوش عتصيون الذي قتل فيها جندي اسرائيلي فجر اليوم.

وبحسب القناة، كشفت آخر التحقيقات في ملابسات عملية قتل الجندي دفير أنه في حوالي الساعة 8:00 مساء أمس خرج دفير من الحافلة التي غادرت القدس وبدأ يسير على الطريق نحو مستوطنة مجدال عوز.

وتابعت: وهناك يعتقد أنه شوهد آخر مرة على قيد الحياة، وخلال هذه الساعة قطع الاتصال بين دفير وعائلته وأصدقائه، وبعد حوالي 3 ساعات فقط بعد أن وصلت معلومات إلى الشرطة وقوات الأمن متعلقة بغيابه، بدأوا العمل ومحاولة تحديد موقعه بوسائل متعددة من خلال تتبع المنطقة والمسار الدقيق الذي مر به.

وأشارت القناة الى أنه لا يزال من غير الواضح ما حدث بالضبط خلال تلك الساعات الثلاث عندما انقطع الاتصال مع دفير ومن غير الواضح ما إذا كان قد قتل من قبل منفذ واحد أو عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من مكان الحادث خلال الفترة التي سبقت اكتشاف الجثة.

وفقا لأحد التقديرات قد يكون عنصر أو عدة عناصر راقبوا مسار دفير حتى يهاجموه ويطعنوه حتى الموت في مرحلة ما، وتشير آخر التقديرات إلى استبعاد نية الاختطاف في العملية.