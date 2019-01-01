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الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الخميس 08 أغسطس 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية


القاهرة /سما/

أدانت جامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القرار يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والامعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي.

وقال إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا يأتي في ظل دعم أمريكي مطلق، مشيرا إلى أنه بات يشكل اختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولة بما فيها الجنايات الدولية.

وأكد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية اللازمة.

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