العسيلي: ماضون في توسيع القاعدة الانتاجية وتطوير الصناعة الوطنية

الخليل / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن الوزارة ماضية في توسيع القاعدة الانتاجية، وإنفاذ مجموعة من الاجراءات والتدخلات لتطوير الصناعة الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات واعدة تحسن من أداء اقتصادنا الوطني.

جاء ذلك، خلال افتتاحه مجمعا تجاريا في مدينة الخليل، اليوم الخميس، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس.

وأضاف العسيلي، "رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أننا نشهد مشاريع ريادية وقصص نجاح في الاستثمار، وهذا يعزز من رؤية الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال".