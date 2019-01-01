موقع "ديبكا" الاستخباري يكشف المهام الحقيقة لقمر "عاموس 17" الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "ديبكا" العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوم الخميس، عن أسباب إطلاق إسرائيل للقمر الصناعي التجسسي اموس 17.

وقال "ديبكا" إن إطلاق قمر الاتصالات الإسرائيلي عاموس17 إلى الفضاء، يمكن أجهزة المخابرات الإسرائيلية من تتبع أنشطة إيران والحصول على معلومات عن المواقع الإيرانية، وذلك بعد 3 أشهر من بدء طهران مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي.

وأفاد "ديبكا" بأن قمر الاتصالات عاموس17 وضع بنجاح على مدار الأرض أعلى القارة الأفريقية بعد إرساله على متن الصاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" الفضائية، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية بولاية فلوريدا.

وأكد الموقع المخابراتي، أن إطلاق القمر الجديد يأتي بعد 3 أشهر من بدء إيران الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، ورفع مخزون اليورانيوم ونسبة تخصيبه إلى مستويات أعلى من الخط الأخضر في الاتفاق.

وأوضح "ديبكا" أن قمر الاتصالات الجديد يهدف تزويد أجهزة المخابرات الإسرائيلية بالبيانات اللازمة عن إيران بعد فجوة استمرت نحو 3 سنوات لجأت السلطات الإسرائيلية خلالها إلى الاعتماد على الأجهزة التقنية المؤقتة.

وأبرز الموقع العبري اتهامات إسرائيل لـ إيران بالقيام بأنشطة نووية سرية بهدف إنتاج أسلحة نووية؛ وهو ما تنفيه طهران.