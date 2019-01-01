أسرى فتح في "عوفر" و"النقب" يعلنون تشكيل إطار تنظيمي موحد

القدس المحتلة / سما /

أعلن الأسرى في معتقلي "عوفر" و"النقب" عن تشكيل إطار تنظيمي موحد لحركة فتح بعد جهود مكثفة لإتمام هذه المبادرة.

ودعا أسرى حركة فتح في معتقلي "عوفر" و"النقب" بحسب نادي الأسير الفلسطيني، الهيئات القيادية للحركة في كافة السجون للانضمام إلى هذا الجهد، الهادف إلى إعادة النهوض بالعمل التنظيمي داخل قلاع الأسر، ووفقاً للأسرى فقد تم إبلاغ اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوضية التعبئة والتنظيم.

وفي هذا الإطار بارك نادي الأسير هذه الخطوة الهامة التي سيكون لها انعكاسات ايجابية على الحياة الاعتقالية.

يذكر أن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت مواجهة الخطوة بعمليات القمع والنقل، في محاولة لكسر إرادة الأسرى في تنفيذ مبادرتهم، حيث حاولت الإدارة خلق ذرائع وإدعاءات لتنفيذ قمعها، للتغطية على الهدف الرئيس.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة دعم الخطوة لمواجهة مخططات إدارة السجون وسياستها القمعية.