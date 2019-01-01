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اكتمال دخول حجاج فلسطين سالمين الى مكة المكرمة

الخميس 08 أغسطس 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال دخول حجاج فلسطين سالمين الى مكة المكرمة


مكة المكرمة /سما/

اكد وكيل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية و نائب مدير بعثة الحج حسام ابو الرب، اكتمال دخول حجاج فلسطين سالمين الى مكة المكرمة سواءعبر منافذ المملكة البرية والجوية او القادمين عن طريق مكرمة خادم الحرمين الشريفين،.

واوضح ابو الرب، ان ممثلي الوزارة من المرشدين الى الحج سيشرعون في توجيه الحجاج لاداء مناسك الح والصعود الى جبل عرفة.

واضاف وكيل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية و نائب مدير بعثة الحج حسام ابو الرب ان هناك بعثة طبية ترافق الحجاج، لمتابعة اوضاعهم الصحية، و تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث يرقد ثلاثة حالات في المستشفى، و تم توفير كمية من الادوية بعد التواصل مع شركات الادوية.

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