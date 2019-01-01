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نتنياهو وكوخافي يتابعان جهود البحث.. قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ عملية عتصيون

الخميس 08 أغسطس 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وكوخافي يتابعان جهود البحث.. قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ عملية عتصيون


القدس المحتلة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عن منفذ عملية غوش عتصيون الليلة الماضية.

وقالت القناة العبرية السابعة إن قوات كبيرة من الجيش تجوب مناطق مختلفة في الضفة وخاصة بلدة بيت فجار في بيت لحم للبحث عن المنفذ الذي قتل الجندي دفير شورك قرب مستوطنة مجدال عوز في غوش عتصيون فجر اليوم.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة بيت فجار في بيت لحم وصادر كاميرات مراقبة هناك.

في السياق ذكرت مصادر اعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الحرب بنيامين نتنياهو ورئيس أكان الجيش آفيف كوخافي يتابعان عن كثب أعمال البحث عن منفذ عملية قتل الجندي في "غوش عتصيون".

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن نتنياهو وكوخافي موجودان في مبنى وزارة الجيش الكيرياه ويتلقيان تحديثات منتظمة حول الجهود المبذولة للقبض على المنفذ.

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