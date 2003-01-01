الكويت تتسلم رفات أسرى لها من العراق

الكويت /سما/

علنت الكويت، الخميس، تسلم رفات أسرى كويتيين من السلطات العراقية، فقدوا أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 28 عاما.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، فقد "تسلمت الكويت اليوم رفات أسرى ومفقودين كویتیین من العراق، عبر منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، لاستكمال عمليات المطابقة وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص".

وقال مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، إن بلاده "تقدمت بطلب رسمي للسلطات العراقية لنقل تلك الرفات (لم يحدد عددها) إلى الكويت".

وفي وقت سابق، سلمت السلطات العراقية الكويت، سمات وراثية لرفات 32 شخصا، للتأكد من ھوية أصحابها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتھني الكویت، التابعة للصليب الأحمر الدولي، اكتشاف رفات بشرية في جنوب العراق، يظن أنھا تعود لمواطنين كویتیین من أسرى الحرب خلال 1990 ـ 1991.

وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودا، فيما تقول بغداد إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن العراق تسلم الكويت رفات نحو 300 أسير أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.