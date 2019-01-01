الاحتلال يزعم : الأمن الفلسطيني يشارك بالبحث عن منفذي عملية "غوش عتصيون"

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تشارك في عمليات البحث عن سيارة منفذي عملية قتل الجندي الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الخميس. وزج جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة في الضفة الغربية للبحث عن منفذي العملية، التي يعتقد أنها بدأت كعملية أسر الجندي بهدف إجراء عملية تبادل أسرى، لكنها تعرقلت وانتهت بمقتل الجندي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المصادر الأمنية الإسرائيلية قولها إن "الأجهزة الفلسطينية انضمت إلى جهود البحث عن السيارة التي استخدمها المخربون".