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توتنهام على بعد خطوة من الإعلان عن صفقة ديبالا

الخميس 08 أغسطس 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام على بعد خطوة من الإعلان عن صفقة ديبالا


وكالات / سما /

أكد ديفيد أورنستين الصحفي الشهير في شبكة “بي بي سي” البريطانية اقتراب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينتهي الميركاتو الصيفي في إنجلترا مساء اليوم الخميس، لذلك جميع الأندية تتحرك من أجل حسم صفقاتها.

وارتبط اسم باولو ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، وسط اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بضمه، لعل أبرزهم مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وأيضًا ليفربول.

وكان ديبالا قريباً من الانتقال لمانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، على إثرها ينضم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوفي، وانتقال ديبالا لليونايتد، ولكن الصفقة فشلت بسبب طلبات النجم الأرجنتيني المادية.

وكانت التقارير الصحفية في الأيام الماضية تحدثت عن تقديم توتنهام عرضاً بقيمة 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع ديبالا.

وأشارت شبكة “بي بي سي” أن توتنهام لم يتوصل لاتفاق نهائي بعد على التعاقد مع ديبالا، ولكن اليوفي والسبيرز يرغبان في حسم الأمور قبل غلق سوق الانتقالات مساء اليوم.

وجاء تحرك السبيرز للتعاقد مع ديبالا، بعد فشله في ضم برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب مغالاة الجانب البرتغالي في طلباته المادية.

#توتنهام #باولو ديبالا

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