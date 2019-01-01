وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

غزة / سما /

استقبلت جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة أمس الاربعاء وفداً من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الاهلية بغزة ضم كل من السيد كانثن شنكر مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين و الشرق الاوسط ، السيدة سميرة حلس مسؤولة البرنامج في البنك الدولي ، السيدعلاء الغلاييني مدير مركز تطوير في غزة و السيدة أزهار بسيسو مسؤولة البرامج في مركز تطوير.

وكان في استقبالهم الاستاذ يونس الجرو رئيس مجلس ادارة الجمعية ، الاستاذ هاشم الثلاثيني أمين الصندوق ، الاستاذ حاتم ابو القرايا مدير عام الجمعية ، الدكتورزهير برزق المدير الطبي و منسق المشروع و الدكتورسعيد أبو جلالة استشاري المشاريع.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على برنامج وخدمات الجمعية المقدمة للمواطنين ، ومناقشة مشروع التشغيل الذي تم منحه للجمعية من مركز تطوير المؤسسات الاهلية وتمويل البنك الدولي و بحث سبل التعاون المشترك .