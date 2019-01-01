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وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

الخميس 08 أغسطس 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة


غزة / سما /

استقبلت جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة أمس الاربعاء  وفداً من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الاهلية بغزة ضم كل من السيد كانثن شنكر مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين و الشرق الاوسط ، السيدة  سميرة حلس مسؤولة البرنامج في البنك الدولي ، السيدعلاء الغلاييني مدير مركز تطوير في غزة و السيدة أزهار بسيسو مسؤولة البرامج في مركز تطوير.

وكان في استقبالهم الاستاذ يونس الجرو رئيس مجلس ادارة الجمعية ، الاستاذ هاشم الثلاثيني أمين الصندوق ، الاستاذ حاتم ابو القرايا مدير عام الجمعية ، الدكتورزهير برزق المدير الطبي و منسق المشروع و الدكتورسعيد أبو جلالة استشاري المشاريع.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على برنامج وخدمات الجمعية المقدمة للمواطنين ، ومناقشة مشروع التشغيل الذي تم منحه للجمعية من مركز تطوير المؤسسات الاهلية وتمويل البنك الدولي و بحث سبل التعاون المشترك .  

#البنك الدولي #الهلال الاحمر

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