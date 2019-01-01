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منحة تشيكية لوزارة الصحة لصالح شراء أجهزة طبية

الخميس 08 أغسطس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن نائب ممثل جمهورية التشيك لدى فلسطين بافيل بوبيك، اليوم الخميس، عن منحة لوزارة الصحة بقيمة 200 ألف دولار لشراء أجهزة طبية لخدمة القطاع الصحي.

وعرض النائب التشيكي خلال لقائه وزيرة الصحة مي الكيلة، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، التدخلات التي تقوم بها بلاده في القطاعات المختلفة في فلسطين، ومن بينها قطاع الصحة.

كما بحث الجانبان الذي حضره نائب ممثل التشيك ورئيسة التعاون والتنمية التشيكية كانديدا هورناكوفا سبل دعم القطاع الصحي في فلسطين.

وأطلعت وزيرة الصحة الوفد على ما يعانيه الواقع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال، والتحديات التي تواجهه.

وشددت على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يشهدها شعبنا، إضافة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أن استمرار المنظمة الدولية مرهون باستمرار قضية اللاجئين.

#منحة #وزارة الصحة

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