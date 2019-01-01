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التحقيق في شبهة الاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الموقوف

الخميس 08 أغسطس 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق في شبهة الاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الموقوف


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم مباشرة التحقيق في شبهة قيام أشخاص صباح اليوم الخميس بالاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الموقوف من قبل النيابة في مستشفى درويش نزال بمحافظة قلقيلية.

يشار إلى أن توقيف النيابة العامّة للطبيب "أ.د" من مدينة قلقيلية قبل يومين، بتهمة التحرش الجنسي، قد أثار سخط نقابة الأطباء، التي ردت بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة، وهددت باتخاذ قرارات أخرى، فيما دعت وزيرة الصحة مي الكيلة نقابة الأطباء إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق الوزارة، مؤكدة أن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم (189/2019) الصادر يوم امس والقاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، ستتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية.

يتبع...

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