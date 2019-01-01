  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

في السعودية.. خادمة تنتقم من مخدوميها بشكل مقزز

الخميس 08 أغسطس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في السعودية.. خادمة تنتقم من مخدوميها بشكل مقزز


وكالات

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكما يقضي بسجن عاملة منزلية "فلبينية الجنسية" عاما ونصف، وجلدها 300 مرة، لقاء وضع كميات من "البول"، في طعام وشراب مخدوميها.

وأشارت المعلومات، إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم السماح لها بالدخول مرة أخرى إلى السعودية.

وفي تفاصيل الحادث، اشتبه أفراد الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة برائحة غريبة بالطعام الذي تعده، فسألوها عن مصدر الرائحة، لكنها نفت قطعيا علمها بالأمر، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه "البول" كانت تخفيه.

وبمواجهة الخادمة بهذا السائل، أقرت بأنه يحوي كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة وأحيلت القضية للنيابة العامة، وفي التحقيق اعترفت بأنها دأبت طوال عملها لديهم على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.

وبإحالة الحادثة للقضاء، صدر الحكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف العام، وكذلك الجلد 300 مرة، وإبعادها من البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

حكاية الطبيب المتهم بـ "التحرش الجنسي" من الألف إلى الياء

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

د. اللوح : استدعاء موظفي وزارة التنمية من قبل أمن حماس أشبة بـ "البوليسية"

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

هل تتطور العلاقة بين ليندسي لوهان وبن سلمان وتكون خاتمتها الزواج؟

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعلن زيادة انتشار قواته في الضفة والفصائل تبارك عملية قتل الجندي

364818M

خلية أرادت خطفه ولكن تعقدت العملية.. صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون"

860x484

الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة