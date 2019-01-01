"اليمين الموحد" يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

القدس المحتلة / سما /

دعت رئيسة حزب "اليمين الموحد" إيليت شاكيد، إلى العمل على وقف صرف المعاشات لمن أسمتهم "الإرهابيين"، ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانوني للتجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، علّق عضو حزب "اليمين الموحد" الوزير بتسالئيل سموتريتش، على عملية الطعن التي قُتل فيها جندي إسرائيلي صباح اليوم الخميس، قائلاً إنه "يجب جباية ثمن باهظ لمنفذي العمليات، وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية".

كما دعا سموتريتش إلى تجريد العمال الفلسطينيين من تصاريح العمل ونصب حواجز في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الخميس، عثوره على جثة الجندي دفير سوريك، مقتولاً قرب مستوطنة "مجدال عوز" في التجمع الاستيطاني "غوش عتسيون" بالضفة الغربية.

وأكد الجيش وجود آثار طعنات على جثة الجندي، مشيراً إلى وجود اشتباه بأن العملية أمنية.