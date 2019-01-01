الاحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تموز الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 0.18% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 0.38% في قطاع غزة.

وأفاد الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة 8.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الأرز بنسبة 1.09%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.79%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.96%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.17%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.53%، بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 1.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.18% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.94%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.97%، وأسعار الأرز بنسبة 1.78%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.70%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.43%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.15%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.16%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.92%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.36%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.91%، وأسعار الأرز بمقدار 1.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 19.72%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الغاز بنسبة 1.05%.