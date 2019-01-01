هل تزوجت حلا شيحة سرا من محمد رمضان؟

وكالات / سما /

نفت والدة الفنانة المصرية، حلا شيحة، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن زواج ابنته من الفنان محمد رمضان.

وطالت حلا شيحة شائعات، خلال الأيام الماضية، حول زواجها سراً من محمد رمضان، بعد مشاركتها له بطولة مسلسل “زلزال”، الذي عرض موسم دراما رمضان الماضي.

ويستعد محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لحفل غنائي ضخم، وينتظر عرض فيلمه “الكنز 2″، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشاركه البطولة محمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.