هالي بيري: لولا انشغالي بعملي كنت أنجبت 5 أطفال

وكالات / سما /

قالت الممثلة الأمريكية هالي بيري (52 عاما) إنها تحب أن تكون أما، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون لديها عائلة أكبر.

وأوضحت هالي في حوار مع مجلة" ان ستايل" الأمريكية بمناسبة مرور25 عاما على صدور أول عدد لها " أحب كوني امرأة حامل، وربما كنت لأنجب خمسة أطفال لو لم أكن منشغلة بعملي".

وأضافت" الهرمونات تجعلني أشعر بالسعادة. كنت أشعر أن جسدي يؤدي وظيفته".

وأشارت هالي إلى أن معرفة أن شخصا ما يعتمد عليها جعلها شخصا أفضل، وقالت" لقد أصبحت أركز بصورة أكبر وأتوافق مع قيمي وأهدافي".

ويشار إلى أن هالي لديها طفلين نهلة (11عاما) و ماسيو (5 أعوام).

وقالت هالي " أريد أن يؤمن أبنائي إنني لم أكن مثالية ولم أفعل كل شيء بصورة صحيحة، ولكني أم جيدة".

وأوضحت" أريد أن استمر في تحدي نفسي وأن أقبل المخاطر، وأؤدي الأدوار التي تجعلني أشعر بالحياة".

وتقوم هالي حاليا بالتدريب على الفنون القتالية المختلطة من أجل تأدية دورها في فيلم " بروزد" ومن المقرر أن يكون الفيلم أول تجربة إخراج لهالي.