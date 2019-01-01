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مأساة فتاة أميركية.. انتهت حياتها بأنياب القرش

الخميس 08 أغسطس 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مأساة فتاة أميركية.. انتهت حياتها بأنياب القرش


وكالات / سما /

ذهبت فتاة أميركية مع أمها في رحلة إلى جزر الباهامز، دون أن تعرف الابنة أن نهاية حياتها ستكون هناك، رغم محاولات الأم.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، تفاصيل القصة المأساوية للفتاة جوردان ليندرسي (21 عاما) القادمة من لوس أنجلوس.

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة غاصت تحت الماء في المياه مع أمها بعدما قفزا من قارب في أواخر يونيو الماضي.

وخلال الغوص، باغت عدد من أسماك القرش العملاقة ليندرسي والتهمت تقريبا واحدا من ذراعيها.

ورغم الآلام الفظيعة التي أصابتها، حاول الابنة السباحة نحو أمها مستخدمة ذراعا واحدا، لكن وفي لحظة مأساوية أخرى، وعندما اقتربت من أمها هاجمتها سمكة قرش ثانية، والتهمت جزءا من ساقها.

وحاولت الأم إبعاد الأسماك المفترسة، وتمكنت في النهاية من سحب ابنتها إلى القارب، حيث كان لا تزال على قيد الحياة، لكن إصاباتها البالغة أدت لاحقا إلى وفاتها.

#القرش #فتاة

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