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"إل جي" تعود للمنافسة بهاتف مميز زهيد الثمن

الخميس 08 أغسطس 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إل جي" تعود للمنافسة بهاتف مميز زهيد الثمن


وكالات / سما /

تستعد شركة "إل جي" لغزو أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا بهاتف مميز سعره أقل من 160 دولارا.

وسيطرح هذا الجهاز الذي يعتبر نموذجا محدثا عن هواتف X2 تحت اسم k30-2919، ويأتي بشاشة بمقاس 5.45 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، مزودة بمستشعرات خاصة تمكن المستخدم من التحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 425 رباعي النوى، بتردد يصل إلى 1.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 308، وموديم X6 LTЕ، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع."إل جي" تعود للمنافسة بهاتف مميز زهيد الثمن.

وسيطرح هذا الجهاز الذي يعتبر نموذجا محدثا عن هواتف X2 تحت اسم k30-2919، ويأتي بشاشة بمقاس 5.45 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، مزودة بمستشعرات خاصة تمكن المستخدم من التحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 425 رباعي النوى، بتردد يصل إلى 1.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 308، وموديم X6 LTЕ، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما سيحصل على نظام للتعامل مع شبكات Bluetоoth 5.0، و Wi-Fi 802.11a/b/g/n، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وهيكل بوزن 147 غ، بأبعاد (147/71.5/8.2) ملم.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون بدقة 13 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 5 ميغابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.

#إل جي #هاتف

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