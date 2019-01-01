الكشف عن موعد سفر منتخب الطائرة الشاطئية لعمان

غزة / سما /

يغادر المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة الشاطئية المحافظات الجنوبية الخميس, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الـ"28" للرجال, التي تستضيفها سلطنة عمان.

وتنطلق البطولة العربية في الثامن عشر من أغسطس الجاري, وتستمر حتى الرابع والعشرين منه, علما أن المنتخب الفلسطيني سيقيم معسكرا تدريبيا قصيرا في جمهورية مصر العربية قبل السفر لعمان.

وتضم بعثة منتخب الطائرة الشاطئية, كلا من عبد السلام هنية رئيسا, وسعد الله أبو عيطة مدربا, واللاعبين عبد الرحمن طافش وبسام أبو مهادي, بالإضافة للحكم الدولي أسامة المقيد.