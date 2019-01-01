  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الكشف عن موعد سفر منتخب الطائرة الشاطئية لعمان

الخميس 08 أغسطس 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد سفر منتخب الطائرة الشاطئية لعمان


غزة / سما /

يغادر المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة الشاطئية المحافظات الجنوبية الخميس, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الـ"28" للرجال, التي تستضيفها سلطنة عمان.

وتنطلق البطولة العربية في الثامن عشر من أغسطس الجاري, وتستمر حتى الرابع والعشرين منه, علما أن المنتخب الفلسطيني سيقيم معسكرا تدريبيا قصيرا في جمهورية مصر العربية قبل السفر لعمان.

وتضم بعثة منتخب الطائرة الشاطئية, كلا من عبد السلام هنية رئيسا, وسعد الله أبو عيطة مدربا, واللاعبين عبد الرحمن طافش وبسام أبو مهادي, بالإضافة للحكم الدولي أسامة المقيد.

#منتخب الشاطئية

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

حكاية الطبيب المتهم بـ "التحرش الجنسي" من الألف إلى الياء

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

د. اللوح : استدعاء موظفي وزارة التنمية من قبل أمن حماس أشبة بـ "البوليسية"

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

شاهد : شارع إسماعيل هنية وياسر عرفات في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعلن زيادة انتشار قواته في الضفة والفصائل تبارك عملية قتل الجندي

364818M

خلية أرادت خطفه ولكن تعقدت العملية.. صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون"

860x484

الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة