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لاعب غزي ينضم لدوري المحترفين الجزئي

الخميس 08 أغسطس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب غزي ينضم لدوري المحترفين الجزئي


رام الله / سما /

انضم اللاعب جهاد عبد العال لصفوف مركز جنين أحد أندية دوري المحترفين الجزئي, استعدادا للدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي الجديد.

وأكد عبد العال أنه سيلعب مع فريق مركز جنين مدة موسم واحد في المحترفين الجزئي, قادما من صفوف هلال أريحا.

وسبق للاعب الغزي الدفاع عن ألوان هلال أريحا في الموسم المنصرم, علما أنه لعب قبل ذلك مع مركز بلاطة وأهلي الخليل وشباب الخليل وشباب السموع في دوري المحترفين.

يشار إلى أن عبد العال ظهر مع شباب خانيونس في البطولات الغزية, قبل رحيله للضفة عام 2013 من بوابة مركز بلاطة.

#جهاد عبد العال #دوري المحترفين

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