رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع جواو كانسيلو

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بشكل رسمي عن ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، من صفوف يوفنتوس، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع النادي الإيطالي.

ونشر النادي الإنكليزي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن عن ضم الظهير الأيمن البرتغالي، بعقد يمتد حتى صيف عام2025.

وقال كانسيلو في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي: ”مانشستر سيتي فريق رائع، لطالما أعجبني أسلوبهوطريقة اللعب الخاصة به، لديه مدرب رائع للغاية، أنا سعيد لوصولي هنا“.

وأضاف اللاعب: ”أتطلع دائمًا للتطوير من أدائي والتتويج بالبطولات، وأعتقد أن هذا ما يمكنني تحقيقه في صفوفمانشستر سيتي“.

ومن جانبه أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أنه قد النادي توصل لاتفاق حول انتقال دانيلو إلى البيانكونيري قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة تبلغ قيمتها 37 مليون يورو.

وأضاف النادي في بيانه أن دانيلو وقع على عقد لمدة 5 سنوات، ينتهي في 30 يونيو من عام 2024، وذلك في مقابل رحيل جواو كانسيلو إلى النادي الإنكليزي، مقابل 65 مليون يورو.

وتألق كانسيلو في صفوف يوفنتوس خلال الموسم الماضي ونجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن انضمإلى صفوف الفريق في صيف عام 2018 قادمًا من فالنسيا الإسباني مقابل حوالي 41 مليون يورو.

ونال اللاعب إعجاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي أصر على ضمه إلى صفوف الفريق من أجل تعزيز قدراته على المنافسة على الألقاب، محليًا وأوروبيًا، خلال الموسم المقبل.