فيديو.. برشلونة يفوز ودياً على نابولي بهدفين لهدف

وكالات / سما /

فاز فريق برشلونة الإسباني فجر اليوم الخميس على منافسه نابولي الإيطالي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات البلاوجرانا للموسم الكروي الجديد 2019 / 2020.

المباراة أقيمت في مدينة “ميامي” الأمريكية، ومن المقرر أن يخوض برشلونة مباراة أخرى أمام نابولي يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، قبل العودة للاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

برشلونة افتتح باب التسجيل في تلك المباراة عن طريق نجمه سيرجيو بوسكيتسفي الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

ولكن سرعان ما عاد نابولي للنتيجة، بتسجيله هدف التعادل عن طريق صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، وبالدقيقة 79، أحرز الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف التقدم لبرشلونة، لينتهي اللقاء بفوز البرسا بهدفين لهدف، في انتظار مباراة السبت المقبلة أمام نفس الخصم.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه فريق أتلتيك بلباو في أولى مباريات الدوري الإسباني موسم 2019 / 2020، يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الحالي.