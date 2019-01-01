رئيس ليون : رحيل نيمار يضع الدوري الفرنسي في موقف محرج

وكالات / سما /

صرح جين ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي بأن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا سيضع الدوري الفرنسي في موقفٍ محرج، مشيرًا إلى تمنيه الاستمرار مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا صاحب 27 عاماً بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فاللاعب سئم من البقاء في الفريق الباريسي، ويرغب في العودة للدوري الإسباني.

ويعتبر نادي برشلونة فريقه السابق هو الوجهة المفضلة للنجم البرازيلي، حيث يتمنى العودة من جديد للبلاوجرانا.

وأشارت صحف إسبانيا وفرنسا مساء أمس الأربعاء عن تحرك نادي ريال مدريد الإسبانيللتعاقد مع نيمار دا سيلفا، وقد تحدث هذه الصفقة بالفعل، في ظل رفض باريس سان جيرمان عودة نيمار للبرسا، حيث يفضل النادي الفرنسي انتقاله للمرينجي.

ولكن يرى ميشيل أولاس رئيس نادي ليون أن رحيل نيمار سيحرج الدوري الفرنسي، وستقبل عائدات البث التليفزيوني بشكل كبير بعد رحيله.

وتحدث أولاس حسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قائلاً “الأمر سيكون محرجاً بالنسبة للدوري الفرنسي، إذا تم تقديم عرض حقوق البث التليفزيوني بعد رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان”.

وأضاف “أعتقد أن باريس سان جيرمان سيتوجب عليه فعل ما يلزم حتى يضمن بقاء نيمار في صفوفه، ولكني كرئيس لنادي ليون، أنا في وضعٍ سيئ للحكم على هذا الأمر”.