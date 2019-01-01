اليونايتد يستعد للتعاقد مع إناكي ويليامز مهاجم بلباو

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن إدارة نادي مانشستر يونايتدتسعى للتعاقد مع إناكي ويليامز مهاجم فريق أتلتيك بلباو الإسباني، قبل غلق سوق الانتقالات مساء اليوم.

ومن المقرر أن ينتهي الميركاتو الصيفي في إنجلترا مساء اليوم الخميس، عكس باقي الدوريات الأوروبية، لذلك سنشهد اليوم تحركات عديدة من قبل أندية البريميرليج على وجه الخصوص.

البلجيكي روميلو لوكاكو انتقل بشكلٍ رسمي لفريق إنتر ميلان الإيطالي، حيث من المنتظر فقط الإعلان عن الصفقة بمبلغ لا يقل عن 70 مليون استرليني، لذلك يسعى اليونايتد للتعاقد مع بديل للوكاكو، ووقع الاختيار على إناكي ويليامز.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع إناكي ويليامز ابن 25 عاماً، وذلك عن طريق دفع مبلغ الشرط الجزائي المتواجد في عقده الذي يُقدر بـ 81 مليون استرليني.

وأكملت الصحيفة أن خلال الساعات القليلة القادمة قد نشاهد إناكي ويليامز بقميص مانشستر يونايتد قبل يومٍ واحد على انطلاق الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن عقد إناكي ويليامز مع أتلتيك بلباو سينتهي في صيف عام 2025، وشارك اللاعب في الموسم الماضي مع الفريق في 41 مباراة، ونجح في إحراز 15 هدفاً، وصنع أربعة آخرين.