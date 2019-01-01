تفاصيل جديدة عن الجندي الإسرائيلي المقتول بالضفة

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن الجندي الإسرائيلي الذي قتل بعملية خطف وطعن قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة المحتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جد الجندي القتيل، قُتل أيضا قبل 19 عاما في عملية إطلاق نار ويدعى الحاخام بنيامين هارلينغ.

أما عن مجريات تحقيق جيش الاحتلال، فقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، "إن تقديرات الشاباك من التحقيقات الأولية تشير الى أن الجندي لم يتم قتله بنفس المنطقة التي اختطف فيها، وأن المنفذون حاولوا اختطافه، وقد عثر على جثته بدون الملابس العسكرية".

وأضافت الصحيفة "أن عملية الخطف والقتل نفذتها خلية فلسطينية قتلت الجندي ومن ثم نقلته بسيارة من مستوطنة افرات، وتم القاؤه على قارعة الطريق، الجيش يبحث الآن عن هذه الخلية والسيارة التي استخدمتها في منطقة بيت فجار وحلحول جنوب الضفة الغربية".

وعلّقت الصحيفة على عملية الخطف والطعن " الهدوء في الضفة الغربية وهمي، وعملية عتصيون دليل على ذلك"

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي "اسرائيلي" في عملية خطف وطعن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية:" إن الجندي تعرض للخطف والقتل بمنطقة عتصيون وتم اكتشاف جثته صباح اليوم على جانب الطريق بين إفرات ومجدال عوز عليه آثار طعنات بسكين".