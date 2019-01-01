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خبير استخباراتي إسرائيلي: حفتر على علاقة بالموساد

الخميس 08 أغسطس 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير استخباراتي إسرائيلي: حفتر على علاقة بالموساد


القدس المحتلة / سما /

فجر معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مفاجأة فيما يخص خليفة حفتر، الجنرال الليبي الذي يقود تمردا على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال الخبير الأمني في تغريدة له على "تويتر" إن خليفة حفتر على علاقة بجهاز المخابرات الخارجيّة الإسرائيليّ (الموساد)".

يشار إلى أن صحفا ووسائل إعلام أمريكية تحدثت سابقا عن دعم إسرائيل لقوات حفتر في ليبيا.
 

وقال المدير التنفيذي لمعهد "غولف ستايت أناليتيكس"، جورجيو كافيرو، في مقال على موقع "كونسورتيوم نيوز" الأمريكي، إنه على الرغم من افتقار حكومة حفتر للشرعية، وعدم اعتراف الأمم المتحدة بها، إلا أنه تلقى دعما من مجموعة من الدول القوية التي تعتبر أن هذا القائد العسكري المتمركز في بنغازي يمثل البديل الوحيد للإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية الفاعلة في الحرب، التي تمزق هذا البلد الشمال أفريقي. وتعدّ إسرائيل من بين هذه القوى الداعمة لحفتر.

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