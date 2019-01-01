  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"

الخميس 08 أغسطس 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحظر نشر أي تفاصيل حول خطف الجندي وقتله واتهامات لـ"حماس"


القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال حظرًا على نشر أيّ تفاصيل حول عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي جنوب بيت لحم، صباح اليوم الخميس، لمدة شهر.

ووفق وسائل إعلام عبرية فقد تقرر أيضًا منع بث فيديو خطف وقتل الجندي التي التقطتها الكاميرات الأمنية في مكان الحادثة.

وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيقات تظهر أن الجندي قتل في مكان غير المكان الذي ألقيت فيه جثته.

ومنذ الإعلان عن الحادثة، بدأت وسائل الإعلام العبرية ومعلقيها توجيه الاتهامات لحركة حماس بالوقوف وراء العملية، واعتبرت أنها امتداد للهجوم الذي جرى إحباطه قبل أيام في القدس، من قبل خلية عسكرية في الخليل ادّعى الاحتلال أنها تلقت تعليمات من قيادة حماس بغزة.

وقال غال بيرغير مراسل قناة "ريشت كان" العبرية إن عبد الرحمن غنيمات الأسير المحرر في صفقة شاليط هو المسؤول عن نشاطات حماس بالضفة انطلاقًا من غزة، وقد يكون هو من يقف وراء الهجوم.

من جانبها لمحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولية حركة حماس عن قتل جندي إسرائيلي بعد خطفه قرب مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم.

وقال المراسل اليؤور ليفي في الصحيفة، "لم يعرف حتى الآن من يقف وراء الهجوم، سواء كانت خلية تنظيمية أو منفرد، لكن أذكر فقط، هددت "إسرائيل" حماس قبل بضعة أشهر بعدم محاولة شن هجمات في الضفة الغربية، تضمن التهديد تلميحًا بأن مثل هذه المحاولة يمكن أن تؤدي إلى رد عسكري إسرائيلي ضد حماس في غزة".

وأضاف: "قبل بضعة أيام نُشر أن الشاباك أحبط تفجيرًا حيث عثر على عبوة في الخليل (3كجم)، وقد تم تصنيعها بواسطة خلية تابعة لحماس من المدينة بتوجيهات من قطاع غزة من قبل مسؤول عسكري كبير في حركة حماس تم ترحيله إلى غزة في صفقة شاليط".

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..

حكاية الطبيب المتهم بـ "التحرش الجنسي" من الألف إلى الياء

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

شاهد : شارع إسماعيل هنية وياسر عرفات في تل أبيب

التنمية الاجتماعية تحذر حماس من المساس بموظفيها وتحملها مسؤولية عرقلة عملها

الأخبار الرئيسية

364818M

صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

مزهر

مزهر: مطلوب خطوات عملية لتنفيذ قرارات المركزي.. و"الشعبية" ليست جزء من "تفاهمات حماس"