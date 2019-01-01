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فرنسا تدين إعلان إسرائيل عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة

الخميس 08 أغسطس 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

أدانت فرنسا، اعلان السلطات الإسرائيلية، بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، أن هذه القرارات تأتي في سياق مثير للقلق يتمثل في تسارع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدة أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي (2334).

وقالت إن سياسة الاستيطان تساهم في زيادة التوترات على الأرض وتقوض بشكل خطير فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، القائمة على حل الدولتين.

ودعت فرنسا، السلطات الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي والتخلي عن أي مشروع من شأنه أن ينهي حل الدولتين.

#فرنسا #إسرائيل

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