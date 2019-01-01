الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
فلسطين 48
سما الجاليات
منوعات
فنون
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
فلسطين 48
سما الجاليات
منوعات
فنون
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن 20 محكوما لمناسبة عيد الأضحى
الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد عبيد في العيسوية
المدون السعودي "المطرود" : أحب نتنياهو وإسرائيل مثل بيتي
هل تتطور العلاقة بين ليندسي لوهان وبن سلمان وتكون خاتمتها الزواج؟
ترامب: إلعب يا كيم فأنا لا أراك!
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس والضفة
غرق فتي في بركة سباحة بغزة
صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم
غزة : مصرع مواطن اثر سقوطه عن علو
نتنياهو : ما حدث عملية خطيرة و "سنغلق الحساب مع المنفذ"
الرئيسية
أخبار فلسطين
غرق فتي في بركة سباحة بغزة
الخميس 08 أغسطس 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /
توفي الفتى انس شحتو (16 عاماً) من غزة، جراء غرقه في بركة سباحة مساء الاربعاء.
الأكثر قراءة اليوم
بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..
تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين
أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!
الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش
بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة
موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله
شاهد : شارع إسماعيل هنية وياسر عرفات في تل أبيب
الأخبار الرئيسية
صورة : مقتل جندي إسرائيل طعنًا في "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم
أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على عملية قتل الجندي جنوب بيت لحم
الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة
الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم
مزهر: مطلوب خطوات عملية لتنفيذ قرارات المركزي.. و"الشعبية" ليست جزء من "تفاهمات حماس"
عاجل
adnan@samanews.com