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غرق فتي في بركة سباحة بغزة

الخميس 08 أغسطس 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرق فتي في بركة سباحة بغزة


غزة / سما /

توفي الفتى انس شحتو (16 عاماً) من غزة، جراء غرقه في بركة سباحة مساء الاربعاء.

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