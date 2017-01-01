هل تتطور العلاقة بين ليندسي لوهان وبن سلمان وتكون خاتمتها الزواج؟

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن الممثلة الأمريكية ​ليندسي لوهان​ تواعد ولي عهد السعودية ​محمد بن سلمان​، وأنه يقدم لها الكثير من الهدايا ويستمتعان سويا بالوقت الذي يقضيانه.

وكانت قد ذكرت مجلة “pagesix” في عددها الأخير عن احتمال وجود علاقة جديدة بين الممثلة الأمريكية​ وبن سلمان، ولفتت إلى أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض منذ عام تقريبا؛ إذ تعرّفا في سباق الجائزة الكبرى للـ”فورمولا 1″ العام الماضي.

وتحدثت المجلة التابعة لصحيفة “نيويورك بوست” عن شائعات تطالهما في الفترة الأخيرة، وهي أنّ بن سلمان أخذ لوهان في جولة سياحية بطائرته الخاصة، وقدّم لها الكثير من الهدايا الثمينة. وأكد مصدر مقرّب للمجلة أن بن سلمان يقدّم لها بطاقات ائتمان. فيما كشف أصدقاء لوهان عن أنها تبادلت مع ولي العهد السعودي محادثات نصية عبر الهاتف، متفاخرين بصداقتهما الجديدة.

فهل تتطور العلاقة بين الطرفين لتصبح جدية أكثر وتكون خاتمتها الزواج؟

هناك أكثر من سبب قد يساعد الثنائي على النظر في الموضوع: الأول انفتاح ليندسي لوهان على الدين الإسلامي، خصوصا أنه يقال إنها أشهرت إسلامها في 2017, السبب الثاني أنها سبق وارتدت الحجاب وعبرت عن إعجابها بالتفكير الشرق أوسطي, والسبب الثالث يخص السعودية وهو أن ليندسي كانت قد أعلنت في عام 2018 أنها تريد أن تصور فيلما مع مجموعة نساء عن الثقافة السعودية.