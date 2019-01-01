الرئيس يطمئن على أوضاع حجاج فلسطين

رام الله / سما /

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الذي يرافق حجاج فلسطين، اطمأن خلاله على أوضاعهم.

وتمنى الرئيس للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا سالمين إلى أهلهم ووطنهم، كما تمنى عليهم الإكثار من الدعاء ليعم الأمن والسلام والاستقلال في دولة فلسطين، وأوصاهم بالدعاء للوطن والعاصمة المقدسة والمسجد الأقصى.

وأوصى الرئيس، بعثة الحج بالسهر على راحة الحجاج وتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لهم.