  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يطمئن على أوضاع حجاج فلسطين

الأربعاء 07 أغسطس 2019 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يطمئن على أوضاع حجاج فلسطين


رام الله / سما /

 أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الذي يرافق حجاج فلسطين، اطمأن خلاله على أوضاعهم.

وتمنى الرئيس للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا سالمين إلى أهلهم ووطنهم، كما تمنى عليهم الإكثار من الدعاء ليعم الأمن والسلام والاستقلال في دولة فلسطين، وأوصاهم بالدعاء للوطن والعاصمة المقدسة والمسجد الأقصى.

وأوصى الرئيس، بعثة الحج بالسهر على راحة الحجاج وتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لهم.

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الأسرى الفلسطينيين الذين زارهم المسؤولين الإسرائيليين

بعد الاشتباه بأنها نفق.. العثور على قناة لزراعة المخدرات على حدود غزة

أدرعي يمنح فلسطيني الإقامة الدائمة في "إسرائيل" لهذا السبب!

إجراءات جديدة في مستشفيات غزة بعد اعتداء على مجمع الشفاء

الاطباء يقررون التصعيد وقطع العلاقة مع النيابة العامة على خلفية توقيف طبيب بتهمة التحرش

موقع إسرائيلي : الموساد كشف عملية كبيرة وخطيرة لحزب الله

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الأخبار الرئيسية

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

الرئاسة: المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم

مزهر

مزهر: مطلوب خطوات عملية لتنفيذ قرارات المركزي.. و"الشعبية" ليست جزء من "تفاهمات حماس"

513492C

مذكرة تفاهم فلسطينية- أردنية لتوفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية

بعد تهديده أمس.. غانتس : لا هدوء في غزة دون هذين الشرطين ..