غنيم يبحث مع المبعوث الهولندي المشاريع التطويرية في قطاع المياه

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، مع المبعوث الهولندي الخاص لشؤون المياه الدولية هينك اوفينك، الوضع المائي الفلسطيني والتطورات في المشاريع الحيوية لتطوير قطاه المياه.

وجرى خلال اللقاء الذي عقده غنيم مع المبعوث الهولندي، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مناقشة الدعم والتدخل الدولي لمساعدة الجانب الفلسطيني للتغلب على المعيقات والتحديات التي يواجهها في ظل الوضع الحالي.

وأكد الوزير غنيم أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الهولندية في قطاع المياه، وضرورة حشد الدعم والتأييد الدولي لتحقيق الأمن المائي في فلسطين.