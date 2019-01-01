د. اللوح : استدعاء موظفي وزارة التنمية من قبل أمن حماس أشبة بـ "البوليسية"

غزة / سما /

عقبت د. رانية اللوح عضو حركة فتح، على استدعاء أجهزة حماس الامنية اعضاء لجنة ادارة وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله.

وقالت اللوح "لم نتفاجئ صباح اليوم على خبر استدعاء أمن حماس لبعض الزملاء في وزارتي وزارة التنمية الاجتماعية على خلفية تشكيل لجنة لإدارة الوزارة في المحافظات الجنوبية من قبل وزير التنمية الاجتماعية، فمنذ اليوم الأول لتشكيل اللجنة تلقينا تحذيرا من د. غازي حمد المكلف من قبل حركة حماس ' وكيل وزارة ' وضرورة وقف عمل اللجنة معتبرا إياها انها موازية له.

واضافت اللوح عبر صفحتها الرسمية الفيس بوك :" مع العلم انه على مدار سنوات عديدة وهنالك لجان قائمة ومكلفة من قبل الوزارة برام الله وتقوم بمهام عديدة، هدفها تسهيل وتيسير المعاملات لتوصيل الخدمات لأكبر قدر من فئات مجتمعنا الفلسطيني خاصة في ظل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها ويلات الفقر والمرض وسوء الحال، مشيرة إلا أنه في هذه المرة تم التعامل مع اللجنة بحدية وطريقة أشبه بالبوليسية بلا أي داعي أو مبرر .

واوضحت اللجنة كسابقاتها مهامها مساعدة المواطن المغلوب على أمره، والذي لا ذنب له أن يتحمل تداعيات الانقسام البغيض أكثر من ذلك، مشيرة د. غازي أخطأ منذ البداية حين أوقف عمل اللجنة، بل وأصدر قرار يحظر عملها منذ بداية التشكيل والتي قد تعتبر رسالة سلبية لوزير يتسلم مهامه بفترة وجيزة جدا .

واضافت كما أنها رسالة عجولة للجنة تم تشكيلها دون أن يعرف هو طبيعة ومهام أو توجه اللجنة على الأقل، كان بامكانه التروي أكثر ومعالجة الموضوع بشكل مهني، مشددة أما أن يتم استخدام عصا الأجهزة الأمنية فهذا صراحة لم أتوقعه كثيرا من قبل رجل يقول أنه رجل وحدوي ومعتدل في حركة حماس.

وحذرت اللوح ان استدعاء واعتقال موظفين الوزارة لن يحل المشكلة، على العكس تماما سيزيد من تفاقمها ويشكل أرضية للمزيد من ردات الفعل السلبية من قبل الطرفين والضحية هو المواطن البسيط المستفيد من برامج الوزارة.

وطالبت اللوح حركة حماس إطلاق سراح الزملاء فورا والتوقف عن اسلوب الاستدعاءات، ومعالجة المشكلة بشكل مغاير دون المساس بكرامة الموظف وحقوق المواطن.