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أبو حسنة: الأمم المتحدة ستجدد ولاية الأونروا في أيلول المقبل

الأربعاء 07 أغسطس 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: الأمم المتحدة ستجدد ولاية الأونروا في أيلول المقبل


غزة / سما /

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، بأنه سيتم تجديد ولاية الوكالة في شهر أيلول المقبل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أبو حسنة في تصريح صحفي: "رغم كل الإشكاليات التي تمر بها الوكالة، إلا أن هناك تأييداً سياسياً كبيراً للأونروا، وللدور الكبير كعامل استقرار وسلام بالمنطقة".

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا: "الوكالة تقدم خدمات لخمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي، أن يتخلى عن الوكالة، أو ألا يُجدد ولايتها".

وتابع أبو حسنة : "نحن ذاهبون بجهد كبير إلى الجمعة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وسنحصل على تجديد هذا التفويض".

وفي السياق، أكد أبو حسنة أنه سيتم استمرار دعم الوكالة مالياً، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مؤتمر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم الوكالة مادياً، لاستمرار تقديم خدماتها.

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