دعت لانتفاضة ثالثة.. ابو دقة تطالب بفتح الحدود امام اللاجئين الفلسطينيين للعودة لوطنهم

غزة / سما /

خرج الآلاف من أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قطاع غزة في تظاهرة، مساء اليوم الاربعاء، دعما للأسرى في سجون الاحتلال ولأهل القدس ولسكان المخيمات في لبنان.

ورفع المشاركون صورا لأسرى فلسطينيين على رأسهم الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات اضافة لأعلام فلسطين.

وقالت مريم ابو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان تحرير الاسرى واجب على كل الفلسطينيين.

ودعت، الى انتفاضة شاملة للفلسطينيين في غزة والضفة والشتات للتأكيد على ان الشعب الفلسطيني موحد في هدفه لتحرير الاسرى ولتحقيق حق العودة

كما دعت لانهاء ما اسمته الانقسام الاسود الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطينيي.

ووجهت ابو دقة، التحية لسكان القدس الصامدين في وجه عمليات تدمير المنازل في وادي الحمص بصور باهر مؤكدة ضرورة دعمهم بكل السبل.

وطالبت ابو دقة بدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤكدة ان لدى الفلسطيني هدف واحد وهو العودة الى فلسطين ولا مطامع له في لبنان داعية في الوقت نفسه الى توفير العيش الكريم للاجئين.

كما طالبت بفتح الحدود امام اللاجئين الفلسطينيين للعودة لوطنهم معربة عن خشيتها ان يكون التضييق على اللاجئين ضمن مخطط لتطبيق صفقة القرن.

من جهته اكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، في كلمة القوى الوطنية والاسلامية ان القوى لبت الدعوة دعما لاهل المخيمات الذين اعلنوا رفضهم لصفقة القرن وللإجراءات التي اتخذها وزير العمل اللبناني ودعما لأهل وادي الحمص الصامدين في وجه جرافات الاحتلال الاسرائيلي وايضا دعا للاسرى المضربين عن الطعام.

وأضاف :"من غزة المحاصرة نقول للاحتلال ان شعب فلسطين لن يقبل ابدا التنازل عن حقه في فلسطين وسيقاوم كل مشاريع التصفية والتطبيع وكل مشاريع التسوية التي تحاول انتزاع فلسطين.

وأكد، توحد الفلسطينيين في كل القضايا المصرية بما فيها كسر الحصار ووادي الحمص وفي مخيمات الشتات، مؤكدا ان المعركة مع الاحتلال ستستمر الى حين طرد المحتل واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين.