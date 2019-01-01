تمديد اعتقال الأسير محمد الزغاري من مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

مددت سلطات الاحتلال توقيف الأسير محمد يوسف الزغاري27 عاما، من مخيم الدهيشة، حتى 15 سبتمبر القادم.

وقالت عائلة الاسير الزغاري: إن المحكمة العسكرية، نظرت اليوم، في لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العسكرية، وقررت رفض الاستئناف المقدم من قبل محاميه بالإفراج عنه بعد قضائه عامين قيد الاعتقال الإداري.

وكان الاسير الزغاري اعتقل ثلاث مرات، أولها عندما كان لم يتجاوز من العمر 18 عاما، وأمضى أكثر من خمس سنوات في السجن.

وأوضح محمد عبد ربه، رئيس جمعية الاسرى المحررين، أن اعتقال الشاب الزغاري ليس له أي مبرر وما هو إلا تنفيذ لسياسة ملاحقة النشطاء.