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قنصل بريطانيا في القدس يزور الخليل وجامعتها

الأربعاء 07 أغسطس 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قنصل بريطانيا في القدس يزور الخليل وجامعتها


الخليل / سما /

زار القنصل البريطاني العام، فيليب هول ، ونائبته أليسون هول، ومسؤول القسم التجاري في القنصلية بالقدس، محافظة الخليل.

والتقى القنصل والوفد المرافق له، المحافظ جبرين البكري، حيث استعرض آخر المستجدات في المحافظة، بما فيها استراتيجية المحافظة في البلدة القديمة، لتعزيز صمود أهلها في وجه الاحتلال، خاصة بعد إنهاء اسرائيل مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت.

وأشار اللواء البكري، إلى المعيقات التي يواجهها أهالي البلدة القديمة من إغلاقات، وإعاقة حركة وتفتيش، في شارع الشهداء ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف، بالإضافة الى الوضع السياحي في البلدة القديمة وسبل تفعيل القطاع السياحي فيها وفي المحافظة ككل.

من جهته عبّر السيد هول عن سعادته بهذه الزيارة الى محافظة الخليل التي تأتي ضمن اهتمام القنصلية بالاطلاع على اوضاع المحافظة عن كثب، معربا عن أمله بحل مشكلة اقتطاع الاحتلال أموال الضرائب، حتى تتسنى الحكومة الفلسطينية من أداء التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

على صعيد آخر، زار القنصل هول والوفد المرافق له جامعة الخليل

وكان في استقباله الدكتور صلاح الزرو رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رزق اسليميه نائب الرئيس، ورئيس لجنة الرقابة والدكتور نبيل حساسنة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ونعيم الداعور مدير مكتب الرئيس، ومنى ارزيقات من دائرة العلاقات العامة.

وقدم رئيس الجامعة لمحة موجزة عن الجامعة وتاريخها والبرامج التي تدرس بها وخدمتها للقطاع العام والخاص.

من جانبه، عبر القنصل عن استعداده للتعاون مع الجامعة في المجال الأكاديمي من خلال القنصلية ومن خلال المجلس الثقافي البريطاني.

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