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تركيا تدين الاعلان مشاريع استيطانية جديدة في الضفة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين الاعلان مشاريع استيطانية جديدة في الضفة


رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية التركية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية التركية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن اسرائيل تواصل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخرا على بناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل أيضا انتهاك القانون الدولي "علانية ومن دون مبالاة عبر سياستها في توسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضافت: "نرفض تصرفات إسرائيل الهادفة للقضاء على منظور حل الدولتين ولجعل الاحتلال دائمًا، ونجدد وقوفنا دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية المحقة، وشعبها الشقيق".

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