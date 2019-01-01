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اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وهذا ما تضمنه!

الأربعاء 07 أغسطس 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وهذا ما تضمنه!


القدس المحتلة / سما /

توصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مع ما تُسمى بـ"إدارة مصلحة السجون" إلى اتفاق مبدئي بعد جلسة استمرت أكثر من ساعة.

وتضمن الاتفاق وفقاً لما أعلنه الأسرى في معتقل عوفر اليوم الأربعاء:-

- إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى سجون "هشارون" و"هداريم" و"جلبوع"

- نقل ستة منهم إلى معتقل "النقب الصحراوي" إلى حين العمل على إعادتهم مجدداً إلى معتقل "عوفر".

وأوضح نادي الأسير أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر يوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئياً، وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال ما تسمى "بالمتسادا" اقتحمت قسمي (20) و(19) وهو القسم الذي يضم الأسرى الأطفال (الأشبال)، وكان ذلك في تاريخ الرابع من آب/ أغسطس الجاري، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وتم الاعتداء على الأسرى ورشهم بالغاز، وتقييد الأسرى الأطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أسرى آخرين، وواجه الأسرى عملية القمع بخطوات مبدئية تمثلت، بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.

ويوم أمس أعلن ستة أسرى جرى قمعهم ونقلهم من المعتقل إضرابهم عن الطعام، وهم: محمد خطبة، وأسامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي هيفا، وشادي شلالدة.

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